Väärteomenetlust on alustatud rahavarguse uurimiseks Kroonikeskuses tegutseva spordiklubi 24-7 fitness naiste garderoobist. Eespool nimetatud mees aga on seotud nimetatud spordiklubi meeste garderoobiga. Seal võõras riidekapis sobrades varas raha ei leidnud, küll aga sõidukivõtmed, mille järgi saab aru, et tegemist on hinnalise liiklusvahendiga. Virumaa Teataja andmetel väljus pikanäpumees spordiklubist oma kaardiga, kuid pärast võõras sõidukis tuulamist võtmeid tagasi tuues kasutas naiskaaslase kaarti. Sõidukivõtmeid tagasi pannes tegi varas vea, pistes need valesse tasku. Sõidukiomanik paneb võtmed alati kindlasse tasku ja leides need teisest taskust, tekkiski tal kahtlus, et tema riidekapis on soritud.