Tapa hooldekodu juhataja Ülle Keinaste rääkis, et nad tulid just hooldekodu patsiente kraadimast. "Palavikku pole, praktiliselt ollakse sümptomiteta – ei köha ega nohu," ütles juhataja.

Keinaste ei osanud kahtlustada, kuidas salakaval koroonaviirus majja jõudis.

"Hooldekodu pole omaette universum, vaid osa ühiskonnast. Inimesed elavad, käivad ja on," lausus Keinaste.

Juhataja sõnas, et koroonaviiruse puhang on nende jaoks üllatus – haigussümptomeid inimestel ei olnud, haigusnähtudega tööl ei käidud. "See oli ootamatu, me ei osanud midagi sellist kahtlustada," nentis Keinaste.

Ta lisas: "Igasuguse olukorraga tuleb hakkama saada. On vaja need päevad üle elada ja hoolealuste eest kenasti hoolitseda."

Terviseameti ida regiooni juhataja Marje Muusikus rääkis, et Tapa vallas on praegu nakatumisnäitaja kõige suurem.

"Olukord on õnneks maakonnas stabiilne," iseloomustas ta. Muusikus lausus, et läänevirulasi on haigestunud ka Kohtla-Järvel asuvas vanurite hooldekodus ja osa nakatunuid lisandub ka seetõttu.

Rohkem praegu Lääne-Virumaal asuvates hooldekodudes inimesi nakatunud pole.

Jõuluajal selgus, et koroonaviirus on halastamatult tabanud Tapa vallas asuvat Imastu hooldekodu, seal olid haigestunud peaaegu kõik elanikud. "Tänaseks on seal asjad lõppenud," ütles Muusikus.

Tapa Põllu Kodus, kus oli samuti oli haigestunud suur osa sealsetest meestest-naistest, pole samuti haigeid lisandunud.