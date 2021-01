Juhtkiri: kõik armastavad logosid

Logod teevad võidukäiku. Trükitud-joonistatud maskidele, pusadele, kottidele, autodele – igale poole. Trenditeadlikud kannavad kodulinna trükisega pusasid, on ju äge teatada kõigile, et minu areaaliks on Rakvere, Moonaküla, Antsla või Karjaküla. Logosid ja slogan’eid, mis aitavad inimesel määratleda end ümbritsevat ja ennast selle sees, armastab ju igaüks.