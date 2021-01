Eetikakriisist Rakvere haiglas – kas võtame lihtsalt teadmiseks?!

Ma ei tunne Margus Ulsti isiklikult. Kuuldavasti on tegemist tugeva juhi ja hea arstiga. Muide, reformierakonna liikmega. Inimesega, kes on oma haiglas tunnustatud ja toetatud. Seda kõike öelnuna pean tunnistama, et haigla nõukogu sai langetada ainuvõimaliku otsuse ning kutsuda juhatuse esimehe tagasi. Taastamaks meie kõigi usku reeglite järgimisse vaktsineerimiskava elluviimisel ning ohustatud inimgruppide eelistamisel. Juhi käitumine seab eetilise lati paratamatult kogu organisatsioonile ja meie kõigi õiglustundele. Eriti nii tundliku teema puhul. Olukorras, kus iga nädal on tuhandeid COVID-19-sse haigestunuid ja pea päeviti näeme suremuse numbreid, mis küündivad halvemal juhul kahekohaliste arvudeni.