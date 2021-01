Info lähikontakti kohta koolis levib visalt(?)

Koroonajuhtum Vinni-Pajusti gümnaasiumis tekitas küsimuse, kas seal käituti õigesti. Koolijuht sõnas, et nemad jagavad infot, kui terviseametist on neile haigestumisest teatatud. Terviseametisse jõuab teave hilinemisega, mistõttu võiksid lastevanemad ka ise kooli teavitada, et ära hoida haiguskollet.