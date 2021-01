Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel valdavalt soolalumesegused. Väiksemad teed on lumised. Kohati sajab kerge lund.

Ilmaprognoosi kohaselt on päeval pilves ilm. Päeva esimeses pooles sajab lund üle Eesti ja sadu on nõrk või mõõdukas, pärastlõunal on oodata Ida-Eestis tihedamat lumesadu. Õhu- ja teetemperatuur on miinuspoolel.