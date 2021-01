Lahhentagge on varem villinud toonikuid ja limonaade Pärnu, Kuressaare ja Helsingi jõulukuuskedest. Ettevõtte eestvedaja ja tegevjuhi Maarit Pööri sõnul on nad leidnud toetust paljudes linnades nii Eestis kui kaugemal. "See on alati raputav hetk kui nii suured puud võetakse kasutusse vaid hetkeks, sest mis on paar kuud suure puu pika eluga võrreldes. Me üritame omal viisil anda nendele puudele teise elu," ütles Pöör.