Grossi Toidukaubad laienevad jõudsalt Lõuna-Eestisse

OG Elektrale kuuluv kaupluskett Grossi Toidukaubad alustab tänavu kolme uue kaupluse rajamist Viljandimaale, millele lisandub Pärnumaal asuva Kilingi-Nõmme poe arendamine. Lähima kahe-kolme kuu pärast avatakse aga uued kauplused Põlvas ja Tartu lähistel Raadil. Laienemisplaani peetakse ka kodukandis: lisaks Tsentrumi ostukeskuse ümberehitamisele, mis on suur ja pikaajaline projekt, on OG Elektra ostnud kinnistu Sõmeru ristmiku lähistele, kuhu on samuti plaanis rajada suur kaubanduskeskus.