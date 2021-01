Nädala jagu päevi tagasi selgus tõsiasi, et Rakvere haiglas on liikvele läinud koroonapisik. AS Rakvere haigla juht Ain Suurkaev ütles, et nende töötajatest on viis inimest koroonaga kodusel ravil, COVID-19 positiivse proovi on andnud 15 patsienti.