RGFF peegeldab killukesi peeglist

Öeldakse, et inimene näeb end peeglist sellisena, nagu näha tahab. Peegel on vahend, mis aitab näha, kuidas teised sind näevad ning kuidas sina tegelikult tunned. Sellest tuleneb ka mõttemaailm, mis määrab suhtumise enda ning teiste elusse. Sedaviisi on teema “Reflexio ehk peegeldus” mitmekülgsuse sõnastanud Rakvere gümnaasiumi filmifestivali (RGFF) tänavused korraldajad.