Võsu bussijaama vastas oleva kodurestorani perenaine Irene Heidmets rääkis, et tema söögikoht läbib praegu uuenduskuuri. Eelmisel suvel tutvus ta sadamas tegutsenud kolleegiga ja nüüd otsustati koos jõud ühendada ja teha mereranda ajutine ehk rahvusvaheliselt väljendudes pop-up-kohvik.

Pole saladus, et talviti on Võsul vähe elanikke ja aastaid on seal tegutsenud O Kõrts. Seega tekib tahes-tahtmatult küsimus, kas niigi kitsastes oludes söögikoha avamine konkurentide heitluses mitte nuge välkuma ei pane. Paneb küll, kuid heas mõttes. Irene Heidmetsa hinnangul nad O Kõrtsile konkurendiks ei ole. Seda eeskätt menüü erinevuse tõttu.