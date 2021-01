Ametnikust ooperilaulja julgeb suurelt unistada

Indrek Jurtšenko arvas, et kui lotoga suure summa raha võidaks, teeks ta tapalaste rõõmuks raudteejaama hoone korda. FOTO: Ain Liiva

Tapa vald paistab silma selle poolest, et valla juhtimisel osaleb suisa mitu ooperilauljat. Reigo Tamm on volikogu aseesimees, kuid ooperilaulja haridusega on ka valla kultuurispetsialist Indrek Jurtšenko.