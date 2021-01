Vaevalt leiame kogu Eestist kodu, kus poleks selle kauni linnuga kohtutud. Olgu see siis maal või linnas, metsatalus või korrusmajas. Niivõrd liikuv ja uudishimulik on see vaid ligi 20 grammi kaaluv sulekera, kes teiste tihaseliikide kõrval on ometi nagu suur vend.