Kaido Höövelson: mõistan Toomas Annuse solvumist

Virumaalt pärit riigikogulane, endine profisumomaadleja Kaido Höövelson tunnistas oma sotsiaalmeediakontol, et mõistab Annuse solvumist. Kaido Höövelson kirjutab: "Mõistan täiesti Toomas Annuse solvumist. Tahad ikka kõrgemale ja kaugemale, aga saad lähedalt ja valusalt. Sellise kaliibriga sponsoreid meie väikses Eestis on mõned ja kui üks lahkub areenilt on seda kohta pea võimatu täita. Meedia ju ei vastuta tagajärgede eest ent paljud noorsportlased ja meie olümpialootused on nüüd sel niigi keerulisel ajal pandud veel karmimate valikute ette. Sõna on vaba ja avaldame,et ikka klikid tuleksid. Loodame siis,et ERR ja ETV leiavad uue sponsori sportlastele või hakkavad ise sponsoreerima. Aitäh Toomasele ja Merkole selle panuse eest."