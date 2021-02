Möödunud aasta sügisel hoo sisse saanud projekt, mille käigus viiakse kiiret internet valgusoptiliste kaablitega mitmetesse Haljala valla asulatesse, on käima läinud. Möödunud nädala laupäeval Vainupeal toimunud artuluse käigus selgitati asjaosalistele, internetitrassi trajektoori, täiendavate liitujate lisamist, tööde maksumust, kasutatavat tehnoloogiat ja töömeetodeid ning ka tööde ajagraafikut.

Kõige olulisema jäi kokkuvõttes kõlama, et külarahvas omavahel suhtleks. "Külarahvas peaks tulema operatiivselt tegevustega kaasa ning saaks aru, et toimuva hakkav on küla arengu ja igas võtmes üldse suur võit," kõneles Vainupea külavanem Mario Luik.