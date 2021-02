Sõmerul käidi suusarajal autoga lõbusõitu tegemas

Kiire vaatluse põhjal võib arvata, et rajal sõitnud masin on nelikveoline. "Jälgede järgi on ta raja kõrval pakkude juures seisma jäänud ning siis rada kündma hakanud," jätkas spordi- ja terviseedenduse spetsialist ning lisas, et autot on nähtud ka Sõmeru vahel. "Säilib võimalus, et huligaan jäi kuskil kaamerapildile. Loodame, et saame ta kätte."