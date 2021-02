Vastukaja: valimisvõitluse porine avapauk on antud

Marko Torm kirjutas reedeses Virumaa Teatajas arvamusloo “Eetikakriisist Rakvere haiglas – kas võtame lihtsalt teadmiseks?!”, kus ta võrdleb Rakvere haiglas raviasutuse nõukogu liikmete vaktsineerimist Valga haiglajuhi pöördumisega oma suvalise sõpruskonna poole küsimusega, kas nad ei tahaks end lasta eelisjärjekorras vaktsineerida. Leian, et need on kaks väga erinevat juhtumit.

Kuigi haigla nõukogu liikmed ei ole eesliinitöötajad ja vajadust neid eelisjärjekorras vaktsineerida võib ju küsitavaks pidada, oleksid need lood võrreldavad, kui Ain Suurkaev oleks välja pakkunud vaktsineerimisvõimaluse liikmetele Rakvere Lionsi klubist, kuhu ta ka ise kuulub. Haigla nõukogu liikmed on aga haigla töötajad, ja nagu Torm ka ise märkis, kuuluvad pooled nendest riskirühma. Minu hinnangul on antud juhul tegu sooviga välja imeda skandaali sealt, kus seda ei ole. Mis mind selle artikli puhul imestama ja nördima pani, oli see, et Marko Torm räägib eetikast.