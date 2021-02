Esiteks loodan tõesti, et Toomas Annus mõtleb ümber ja meie sportlased ei kaota nii olulist suursponsorit. Tõesti loodan, kuigi pole ise olnud kirglik spordivõistluste jälgija.

Teiseks mõistan meie sportlaste pahameelt. Ilma rahata ei toimu midagi ka valdkondades, millega ma rohkem sina peal olen. Kolmandaks aga – kas me tahame siis ikka dopinguvaba sporti või on see kõigest sõnakõlks?