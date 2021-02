Tehniline rike? Rakvere mini-Rimis voolas laest vesi

Need kümmekond inimest, kes kolmapäeva pärastlõunal tegid Rakvere kesklinnas asuvas mini-Rimis oste, ei arvanud hetkeski, et tavaline poeskäik võiks lõppeda katastroofiga. Ühel hetkel hakati täiesti rahulikke inimesi poest välja ajama sõnadega, et katus kukub kohe sisse. See oli esialgne tõlgendus. Kaupmehe arvates oli ilmselt tegemist tehnilise rikkega.