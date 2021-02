Tunnustatud noorte seas on last kasvatav haiglatöötaja

Novembris välja kuulutatud noorte tunnustuskonkursile esitati 16 äärmiselt eripalgelist noort nominenti, kelle hulgas oli kohaliku kultuuri- ja spordielu edendajaid, ühiskonnaelus aktiivseid noori, kes on seisnud selle eest, et noorte hääl jõuaks üleriigilisele tasandile, ettevõtlikke projekti- ja sündmusejuhte, vabatahtlikku töösse panustajaid. Noori märkasid valla- ja koolijuhid, huviringide juhendajad ning noorte endi sõbrad või kaaslased.

VIROL-i haridus- ja kultuurispetsialist Ingrid Pärnamäe rääkis, et üritus oli küllalt tagasihoidlik, kuna esialgu plaaniti seda korraldada eelmisel aastal. “Ühel hetkel pandi koolid kinni ja me otsustasime, et mõistlik oleks üritus edasi lükata,” ütles Pärnamäe.