Nõukogul pole plaanis haiglajuhti taandada

Kuigi AS-i Rakvere Haigla (RH) juht Ain Suurkaev möönis kuu aega tagasi pärast teema ilmsikstulekut, et “ilmselt tegime nõukogu liikmetele vaktsiinisüsti enneaegselt”, on tema sõnutsi teatatud neljale nõukogu liikmele, et neil on õigus saada teine koroonavastane kaitsesüst.