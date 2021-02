Märgalade päev tõstab fookusse puhta vee ja kutsub matkama

"Kuigi Eestis on puhas joogivesi kättesaadav, ei saa öelda, et meie märgaladega kõik kõige paremas korras oleks," märkis keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna juhataja Taimo Aasma.

Kaks kolmandikku meie kunagistest soodest ja soometsadest on kuivendusest mõjutatud, paljude jõgede sänge on muudetud ning veevoolu paisudega tõkestatud. Seepärast tegeletakse ka Eestis aktiivselt soode veerežiimi taastamisega ja vooluveekogudelt kunstlike tõkete eemaldamisega. Viimase kümne aasta jooksul on Eestis taastatud üle 12 000 hektari soid.