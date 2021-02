Toetaja hindab toetatava tagasisidet ja tänusõnu. Ettevõtja Oleg Grossi majapidamises on aukohal meened, mis on talle kinkinud rallisõitja Ott Tänak. Ümmarguses klaasmahutis on muide kiiruslegend, mis suples koos Ott Tänaku ja Raigo Mõlderiga Mehhikos järves. FOTO: Ain Liiva