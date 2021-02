Politseimuuseumi uuel püsinäitusel näeb haruldusi

Vormiriietuse ja lisandite kaudu antakse ülevaade politsei välisilme kujunemisest ja ajaloost. Näitusel on võimalik näha nii politsei argipäevast riietust kui ka pidulikku vormi. Tsaariaegne politseivorm on nähtav ainult fotol, kuid perioodist 1920-1940 on eksponeeritud nii sinel, kuub kui mütsid. Kaasaegsest politseist on vitriinides näidised esimestest vormidest 1990. aastate algusest kuni kõige uuemateni, mis võeti kasutusele 2019. aastal.

Harjumuspäraselt on vormid tumedates – sinistes ja hallides toonides, kuid väljas on ka unikaalne, 1990. aastate alguses kasutusel olnud kõrgemate politseiametnike punane vorm, mis oli kasutusel suhteliselt lühikest aega ja mida teadaolevalt on Eestis järgi ainult neli tükki. Kindlasti on huvipakkuv politsei peadirektor Elmar Vaherile kuulunud vorm ning värske siseministri Kristian Jaani poolt omal ajal organiseeritud Põhja kriisireguleerimismeeskonna operatiivjuhi helkurvest, nokamüts ja tunnussilt.

Politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa märkis, et vormide kogumine on kestnud pea kolm-neli aastat ning selle aja sees on muuseum teinud mitmeid üleskutseid, suhelnud endiste ja praeguste politseinikega ja saanud erinevaid vorme ning üksikuid esemeid, millest valikut sel näitusel näha saab. "Oleme väga tänulikud kõigile, kes on aidanud meie kollektsiooni täiendada.“

Muuseum jätkab politseitööga seotud kogumistööd, sest kindlasti on huvitavaid esemeid ja vormiriietuse detaile, mida muuseumi kogus veel ei ole.

Näituse koostamisel on tehtud koostööd Eesti Ajaloomuuseumiga, kust on laenutatud mõningad 1920.-1930. aastatest pärit esemed ning punane politseivorm.