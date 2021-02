Algas kampaania "Tuletõrje veevõtukohad lumevabaks!"

Komandopealik Raido Nagel rääkis, et sellega kutsutakse inimesi üle Eesti hõlbustama päästjate tööd ja puhastama lumehangede alla mattunud veevõtuhüdrante. "Esimest korda toimus kampaania kahe aasta eest "Eesti 100" raames. Eelmisel talvel polnud kampaania lumepuuduse tõttu vajalik. Nüüd on jälle hüdrantide punased mütsid hangede alt vaevu nähtavad, aga ligipääs neile on tulekahju korral hädavajalik," kõneles Nagel.