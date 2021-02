Kunagise Rakvere koolipoisi Jaanus Tepomehe (kaamera)silm on soe ja südamlik. Selle ees ei kõhkle inimesed olla nemad ise. Suured ja väikesed maailmaavastajad, muusikud ja näitlejad, kodused ja kodutud. Need on jäädvustused fotograafi lähedastest ja reisidel kohatud võõrastest, kellest mõnigi on saanud tuttavaks.