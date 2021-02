Moonakülla tuleb veel üks ringristmik

Moonakülas asuva Rakvere–Haljala ja Rakvere–Kadrina tee ristmiku ümberehitamise mõtteid on mõlgutatud juba aastaid ning tänavu saab see viimaks teoks. Transpordiameti ida teehoiu osakonna juhataja Anti Palmi rääkis, et ristmikku läbib praegu keskmiselt üle 10 000 auto ööpäevas ning liiklusintensiivsus on seal väga suur.