Keskraamatukogus saab uudistada Made Balbati raamatuillustratsioone

Made Balbat on õppinud Tallinna 46. keskkoolis ja lõpetanud 1988. aastal Eesti riikliku kunstiinstituudi graafika erialal spetsialiseerunult raamatuillustratsioonile.

"Olen illustreerinud mitmeid lasteraamatuid kirjastustele TEA ja Petrone Print. Kõik viimasel ajal tehtud illustratsioonid on teostatud digitaalselt. Minu viimasteks tööks on vabaloominguna valminud sari klassikaliste muinasjuttude ainetel. Loodan, et pildid pakuvad äratundmisrõõmu nii suurtele kui väikestele," kõneles kunstnik.