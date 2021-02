Praxise juhiks saab Urmo Kübar

Nõukogu juhi Maarjo Mändmaa sõnul valiti Urmo Kübar Praxise juhiks, sest tal on rikkalik kogemus ühiskondlikult oluliste teemade teadmistepõhiste ja argumenteeritud arutelude korraldamises ning erksa ja iseseisvalt mõtleva hooliva kodanikkonna arendamises. “Sealjuures on ta avala oleku, selge sõna ja praktilise meelega kaasav juht,“ sõnas Mändmaa.

Kübar ütles, et Praxise olulisus tuleneb põhimõtetest, mis on ta alustalaks asutamisest peale rohkem kui 20 aastat tagasi – Praxis on mõtte- ja tegude koda, mis on sõltumatu ning toimib avalikes huvides. “See on tähendanud ja tähendab ka edaspidi keskendumist Eesti arenguks olulisematele küsimustele, et parimate olemasolevate teadmiste põhjal saaksid kavandatud, otsustatud ja ellu viidud poliitikad, mis aitavad meil ühiskonnana paremini elada.”