Tallinnas kadunud neiut otsitakse Tapal

Varasemast on teada, et 1. veebruari hommikul läks Jaanika Kloostrimetsa kandis asuvast kodust Mustamäele kooli, kuid lahkus koolist enne tundide lõppu veidi pärast keskpäeva. Viimati said lähedased temaga ühendust 1. veebruaril pisut enne kella 14, kui temalt tuli sõnum, et ta on suundumas koju. Koju Jaanika ei ole tulnud ja tema mobiiltelefon on välja lülitatud. Politseinikud on suhelnud neiu tuttavatega, kuid praegu ei ole õnnestunud tema asukohta tuvastada.