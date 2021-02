Väike-Maarja harjutusväljakul toimuvat lõpusõda külastas ka Eesti vabariigi president Kersti Kaljulaid, kellele tutvustasid kombineeritud harjutusi sisekaitseakadeemia rektor Marek Link ning päästekolledži direktor Häli Allas. Presidendil oli võimalik jälgida kolme päästeharjutust: tulekahjut, veeõnnetust ja nööripäästet. President avaldas õppuses osalenud kadettidele tänu, et nad niivõrd olulise ameti kasuks on otsustanud.

Sisekaitseakadeemia rektor tõdes, et on au võõrustada vabariigi presidenti lühikese aja jooksul juba teist korda. "Kui eelmisel kuul tutvustasime presidendile Narva õppekeskust, siis sel korral on rõõm anda ülevaade meie tegemistest Väike-Maarjas. Sisekaitseakadeemia päästekolledži harjutusväljak on arenenud üheks suurimaks päästevaldkonna treenimisplatsiks Põhjamaades ning talvine lõpusõda on oluline, sest annab kadettidele võimaluse reaalsusele võimalikult lähedases olukorras oma oskused ja teadmised proovile panna," rääkis Marek Link.