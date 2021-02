Kaitseminister tutvus kaitseväe ja Kaitseliidu üksustega

Kaitseminister Laanet sai kinnitust, et toimiva heidutuse ja kaitse tagavad tegelikud võimed. "Realistlikud võimearendused arvestavad Läänemere piirkonnas valitsevate ohtude, aga ka saadaolevate ressurssidega, toetades alati tsiviilühiskonna toimimist ja Eesti majandust," ütles ta.

Laaneti sõnul on Kaitseliit tõestanud oma võimekust panustada reaalsete kriiside lahendamisse ja eluliseks näiteks on kevadine eriolukord, kus Kaitseliidu poolt osales politsei- ja piirivalveameti, terviseameti ja häirekeskuse tegevustes 1378 Kaitseliidu liiget.

"Vabatahtlike panustatav aeg ja energia ei ole iseenesestmõistetav – et see ei raugeks, on vaja vabatahtlikele jätkuvalt anda mõtestatud ja eesmärgistatud ülesandeid," lausus Laanet.