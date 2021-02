Juhtkiri: ka soodne asi peab kestma

Tuntud on ütlus, et odava asja ostmiseks peab inimene olema rikas, sest karta on, et see kaua vastu ei pea ning vajab kiiresti väljavahetamist. Kindlasti on selles lauses omajagu tõtt, aga siiski on inimesel õigustatud ootus ka väiksema summa eest soetatud asjalt kvaliteeti oodata. Inimeste võimalused on erinevad ning seadus tarbija kaitsmiseks ühesugune igasuguse kauba müüjatele.