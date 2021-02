Kiri: mida inimesed pangalt pensionireformi kohta kõige rohkem küsivad?

Kahjuks on päris paljud eksiarusaamal, et kui nad enne märtsi lõppu pensioniraha väljavõtmise avaldust ei esita, ei saagi nad kunagi pensioniraha välja võtta. See on vale. Avalduse raha väljavõtmiseks saab esitada igal ajal, uuesti II sambaga liituda aga alles kümne aasta pärast.