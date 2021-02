Viin viib alaealised pahatihti haiglasse

Suur mure: kange alkohol kütkestab alaealisi jooma piirideta nii, et nad vajavad arstide kiiret sekkumist. FOTO: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

Politseinikud on täheldanud, et alkoholi tarvitamine alaealiste seas on aastast aastasse enam-vähem samal tasemel. Haiglasse satub aga üha rohkem alaealisi, kes uljalt alkoholi pruukinuna ravi vajavad. Olukord tekitab muret: meedikutel tuleb turgutada järjest nooremaid joobes hädalisi ja nii mõnedki neist vajavad arstide sekkumist korduvalt.