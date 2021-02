Haljala vallas alustas majandusspetsialist

Haljala vallas loodi uus ametikoht majandus- ja hankejuhi koha kõrvale mullu novembris. Vallavanem Ivar Lilleberg ütles toona, et ametist lahkunud Annes Naanil oli liiga palju tööd. “Üks inimene ei jõua kõike ära teha, selle jaoks lõime eraldi ametikoha inimesele, kes hakkab tegelema igapäevaste ülesannetega, nagu on pisiremondid, muru niitmine ja palju muud haldusega seonduvat,” selgitas Lilleberg.

Sikka sõnul on valdkond lai ning palju vaja ära teha. Esmamuljed kollektiivist on Martti Sikkal positiivsed ja ta avaldas lootust, et koostöö sujub hästi. “Olen haldusega nii pikalt juba tegelenud, et töö võõras minu jaoks kindlasti ei ole,” ütles Sikka.