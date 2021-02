Noored on taas avastanud ohtliku puhastusvahendiga hullamise

Paari aasta eest oli Torusiiliga paugutamise teema teravalt üleval. Valvsusele manitseti nii lastevanemaid kui ka kemikaalidega kauplejaid. Tundub, et peale on kasvanud järgmine aastakäik lapsi, kelle teadlikkust tuleb ohtliku aine suhtes tõsta.

Hiljuti levis Facebooki grupis hoiatus, et vanemad oma võsukestel silma peal hoiaksid. Rakveres Kastani puiesteel toimetas üks laps selle söövitava kemikaaliga, valas vedeliku pudelisse ja lennutas selle tee äärde lumme. Postitaja kirjeldas, et pudel tegi pauku, aga õnneks polnud kedagi läheduses. Inimese mure on õigustatud, sest tõesti oleks võinud mõni pahaaimamatu möödakäija viga saada.