Inna Grünfeldt: Ma ei tarbi kultuuri, vaid naudin seda

Tellijale

Inna Grünfeldt on sündinud ja üles kasvanud Kadrinas. Kodukohta elama jõudis ta ka ringiga tagasi. Vahepealsetel aastatel lõpetas aga Tartu ülikooli eesti filoloogina, täpsemalt folkloristina, ning Eesti teatriühingu teatrikriitika seminari. Maakonnalehes on Inna Grünfeldt kirjutanud juba 23 aastat.