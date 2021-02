Maakonna vapimärgid on kriisiaastahõngulised

VIROL-i tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul tõi koroonaaasta välja niigi tublide inimeste tugevused ka avalikkusele. “Maakonna vappe jagatakse välja pikema panuse puhul. Eelmisel aastal tulid meie inimeste seast esile need, kes on turvalisuse ja meditsiini- teemadega tegelikult juba aastaid tegelenud,” rääkis Hõbemägi.

Ailar Holzmann, kes on üks viiest kuldsest vapimärgi saajast, asus Lääne-Virumaa päästeteenistuse direktorina tööle juba 1997. aasta alguses. Tema juhtimisel on päästeteenistus teinud läbi mitu uuenduskuuri, korraldatud on kümneid, kui mitte sadu, tuleohutuskampaaniaid, mis jätkuvad tänase päevani. “See on väga suur tunnustus. Olles ise käinud aastaid ­VIROL-i pidulikel sündmustel kaasa elamas auhindade saajatele, võin väita, et tegu on väga lugupeetud seltskonnaga,” kõneles päästeameti ida päästekeskuse juhataja Ailar Holzmann.