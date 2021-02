Ühe mehe, Mati Meriranna kirg ja armastus võrkpalli vastu on viinud Rakvere võrkpallikaardile. FOTO: Arvet Mägi

Isadest poegadeni on võrkpalli võrratuks õpetanud üks mees. Täna 70. sünnipäeva tähistav ja 43 aastat treenerina tegutsenud mees juhendab iga päev võrkpallitreeninguid. Ta on perpetuum mobile. Juubilar Mati Merirand on legend.