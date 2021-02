Saapaost lõppes kotitäie träni soetamisega

Tiina rääkis, et kui saabastel ilmnes defekt, viis ta need poodi tagasi. Müüja selgitas, et raha ta tagasi anda ei saa, sest on juba vormistanud dokumendi summale 36,90 eurot. Et uusi saapaid Tiina ei tahtnud, pakuti talle võimalust osta sama summa eest muud kaupa. “Mul ei olnud midagi muud vaja, kõik oli kodus olemas,” tunnistas naine, kuid et raha mitte kaotsi lasta, otsustas ta siiski ostud teha. Ja nii ta jalutas riiulite vahel ja valis tegelikult mittevajalikke asju. “Roosat lõnga polnud mul üldse vaja,” nimetas ta ühe sundostu. Ostlemise lõpus tuli välja, et summast on natuke puudu. “Võtsin küünlad,” jätkas Tiina. Ikka jäi summast puudu. “Võtsin pesugeeli.” Lõpuks tuli summa täis. “Ma käisin nelikümmend viis minutit seal riiulite vahel,” meenutas Tiina katsumust.