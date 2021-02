16 läänevirulase koroonatest osutus positiivseks

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 288 inimesel. 214 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 536,3 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 10,8 protsenti.

Terviseameti jälgimisel on üle 19 000 inimese. Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud 31 864 inimesele, kellest 14 330 on saanud mõlemad doosid.