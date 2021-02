Jaanuari keskpaigas selgus, et Rakvere haiglas on liikvele läinud koroonaviirus. Siseosakonnast alguse saanud haiguspuhangu kohta ütles haiglajuht, et koldega seotult andis COVID-19 positiivse proovi 16 inimest ja siseosakond suleti. Eilsest on seal üks tiib avatud.