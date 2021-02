Rakveres algab omanäoliste ürituste projektikonkurss

Rakvere abilinnapea Laila Taluniku sõnul soovitakse projektikonkursiga julgustada loovaid ja võimekaid inimesi mõtlema, milliseid üritusi võiks linnas korraldada, et need tutvustaksid Rakveret kui atraktiivset sihtkohta ning samas pakuksid linna ja piirkonna rahvale uusi elamusi.

Konkursile on oodatud projektid üritustest, milles nähtub perspektiivi ürituse jätkuvaks korraldamiseks Rakvere linnas ka edaspidi. Eeldatakse, et projekti looja oleks valmis selle ka teostama ning tal oleks läbi mõeldud, keda ja kuidas kaasata. Projektil peab olema meediaplaan, et selle turundustegevus aitaks kaasa Rakvere tuntuse suurenemisele.

Avalikusele suunatud üritusel osalevate isikute või publiku arv peab olema vähemalt 2000. Tingimuseks on ka see, et projekti raames korraldatavat üritust ei ole varasemalt korraldatud Rakveres ja see viiakse ellu 2021. aasta jooksul.