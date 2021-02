Pummelung viis ühe hauda, teise kohtupinki

Traagilised sündmused said alguse eelmise aasta 11. mail Kadilas kahekorruselise elamu üürikorteris. Kaie ja Margo olid pidevalt tülis ja asi jõudis nii kaugele, et Margole kehtestati lähenemiskeeld. See lõppes 21. aprillil. Margo kutsus 10. mail elukaaslase Kadilasse külla, et pärast järjekordset tüli leppida. Kaie võttis kaasa sõbranna Keidi, kaks-kolm pudelit viina ja peagi olid nad Kadilas, kus peale Margo elasid korteris kaks meest. Üks neist Jaanus Läänemets, keda prokuratuur süüdistab Margo tapmises.