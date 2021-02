Rohke lumi, mida pole kuhugi lükata, tekitab tülimõtteid

Toimetusse helistas tusane meesterahvas, kes oli kuri, et Rakvere linn ei korralda lume äravedu. Ta rääkis oma lõppematust vägikaikaveost sahameestega ja kurtis, et lund pole lihtsalt kuhugi visata, sest oma aeda ei taha ükski mõistlik eramajapidaja soolasegust loppa loopida. Mehe mure on igati õigustatud, kuna kinnistu omaniku kohustus on hoida oma alaga piirnev kõnnitee korras. Aga labidatäie kaupa lund linnast välja tassida ei saa.