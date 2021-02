Kool püüab pakkuda õpilastele vahetunni veetmiseks mitmekülgseid võimalusi. Nüüd on oma nurgake ka neile, kes peavad lugu rahulikust puhkehetkest. Toolid on istumisalaga suunatud akna poole, et koridor oma lärmiga jääks istuja selja taha ning ta saaks pilgu kaugusse suunata ja puhata. Kooli huvijuht Egert Eenmaa ütles, et toolid leiavad aktiivset kasutust, iseasi, kas veel asjakohast. Algatust toetab vald, et avardada võimalusi, mis õpilastel vahetunni pidamiseks on.