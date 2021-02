Pakendjäätmete kogumiseks plaanitakse osaliselt paigutada Rakvere valla territooriumile süvamahutid, mis võimaldavad mahutada rohkem ja on ruumisäästlikumad. Pilt on illustratiivne. FOTO: Urmas Luik

Rakvere valla jäätmekavas aastateks 2021–2026 on vallavalitsuse keskkonnakaitsespetsialisti Sandra Schmidti sõnul olulisim uus punkt see, et kogukonnakeskustes ja korterelamute puhul hõlmab korraldatud jäätmevedu ka biolagunevaid jäätmeid ning vanapaberi ja kartongi liigiti kogumist.