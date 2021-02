Linnaruumis on ohtlike puude eemaldamine vältimatu

Rakvere linnaaednik Anu Otsma selgitas, et ühtki puud ilma põhjuseta maha ei võeta. Konkreetne remmelgas on tema sõnul kehvas seisus. “Meile andis ka päästeamet teada, et neil on raskusi sealt läbipääsuga. Puu võras on kuivi oksi, mis näitab, et puu tervis ei ole hea, samuti on puul mädanik ja lõhed,” nimetas Otsma põhjused. Linnaaednik selgitas ka, et remmelgatele on iseloomulik see, et aja jooksul muutub nende juurekava nõrgaks ja puud vajuvad võra raskuse all viltu. Ta tõi näiteks, et Rakveres vanadekodu taga Supeluse pargis on sel põhjusel tulnud pea igal aastal mõni remmelgas eemaldada.