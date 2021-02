Suusamaratoni peakorraldaja pälvis mitu auhinda

“Korraldasime koroonaaastal mitmesuguseid spordiüritusi – jooksuvõistluseid toimus virtuaalselt ja aasta ringi, samuti leidsid aset ratta- ja jooksuüritused, suurimana üheksaetapiline Lääne-Virumaa jooksusari, eks nende eest vahest tunnustus ka tuli. Heameel on suur, et märgatakse meie panust, ja see annab ka omamoodi kindlustunnet, et teeme ikka õiget asja,” rääkis 22. Tamsalu–Neeruti maratoni peakorraldaja ja MTÜ Huviklubi Nelson juht Vahur Leemets, kes pälvis hiljuti auhinna kahes kategoorias, milleks olid “Aasta tervisesõbralik organisatsioon 2020” ja “Aasta tegija, kohaliku spordielu edendaja 2020”.